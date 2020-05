Justiça divide leitos de Covid-19 de Volta Redonda entre município e Estado do Rio

Matéria publicada em 13 de maio de 2020, 17:50 horas

Ministério Público do Estado do Rio havia pedido que prefeitura ficasse proibida de compartilhar as vagas e vai recorrer

Volta Redonda – O município de Volta Redonda vai ficar com a metade dos leitos que registrou na CIB (Comissão Intergestores Bipartite) para tratamento intensivo da Covid-19. A decisão foi tomada pela juíza da 2ª Vara Cível de Volta Redonda, Raquel Teixeira Duarte Cardoso, em ação movida pelo Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ), que pretendia garantir que a prefeitura administrasse todos os leitos destinados à doença. Cabe recurso da decisão e o MPRJ afirmou que vai recorrer.

A juíza afirmou em sua decisão que reconhece a inconstitucionalidade da decisão da CIB, que passa para o Estado do Rio o controle de todos os leitos de hospitais públicos destinados a pacientes com Covid-19 no Estado do Rio. No entanto, ela decidiu que metade dos leitos deve ser cedida devido ao “cenário catástrófico” da pandemia.

Na Capital e na Região Metropolitana do Rio, o sistema público de saúde está muito perto do colapso, mesmo com a entrada em operação de hospitais de campanha. Por isso, o governo estadual, além de abrir chamamento para comprar vagas em leitos de hospitais particulares, está pedindo leitos públicos no interior, onde medidas tomadas pelas prefeituras permitiram que o número de casos ficasse administrável.

Mesmo que a decisão da juíza seja aplicada imedidatamente, Volta Redonda permanecerá dentro dos parãmetros determinados em acordo judicial para a reabertura do comércio. Os leitos de UTI, objeto da disputa, passariam a ter uma taxa de ocupação de 22% (considerada a metade que fica com o município).

Se a decisão for estendida ás vagas de média complexidade do Hospital de Campanha, a taxa de ocupação sai de 5,26% para 10,52%.

A decisão desta quarta tem ligação com uma ação civul pública que a 1ª, 2ª e 3ª Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Volta Redonda do MPRJ, ajuizaram, na quarta-feira passada (06), contra Estado do Rio e a Prefeitura de Volta Redonda, para que o Estado não exerça a regulação dos serviços de saúde prestados pelas redes municipais, e o município não inclua leitos destinados ao tratamento do novo coronavírus (Covid-19), no Sistema Estadual de Regulação.

De acordo com a ação, a deliberação nº 6.159/2020 da Comissão Intergestora Bipartite (CIB/RJ), que institui a regra, é inconstitucional pois fere o pacto federativo e a autonomia que têm as gestões municipais para gerir os seus próprios recursos e serviços locais de saúde.

A ACP destaca que, especificamente sobre a estruturação de seus leitos em Unidade de Terapia Intensiva e enfermaria, imprescindíveis para o adequado tratamento dos pacientes infectados pelo coronavírus, o Plano de Contingência do Estado previu uma grande quantidade de vagas, algumas com criação prevista para datas próximas.

Porém, estas ações não foram adequadamente implementadas, sobretudo no que concerne à ampliação prevista no quantitativo de leitos hospitalares. Isso ensejou, inclusive, o ajuizamento de ação civil pública pelo Parquet e pela Defensoria Pública fluminenses, autuada sob o nº 0081477-42.2020.8.19.0001, no bojo da qual pretendem os autores compelir o governo estadual ao cumprimento de suas obrigações.

Entenda o caso

Na segunda-feira (11/05) o prefeito Samuca Silva informou que o governo estadual solicitou que os leitos de UTI destinados à Covid-19 nos hospitais municipais Munir Rafful e São João Batista fossem inscritos na regulação estadual. De acordo com Samuca, a intenção da central de regulação estadual era que os leitos de Volta Redonda sejam primeiro destinados a moradores da cidade; caso não haja ocupação, para a região Sul Fluminense e depois para o Estado do Rio.

O prefeito afirmou que recebeu o pedido na sexta-feira (08) à noite, mas, como não há regulação durante o fim de semana, aguardou até segunda, quando tomou providências administrativas e judiciais para manter os leitos sob regulação municipal.