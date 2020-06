Justiça nega pedido para abertura de academias, templos religiosos e igrejas em Volta Redonda

Matéria publicada em 30 de junho de 2020, 11:34 horas

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda teve negado um pedido feito à Justiça para abertura de academias, igrejas e templos religiosos. A decisão foi tomada pelo juiz titular da 6 Vara Cível de Volta Redonda, André Aiex. O pedido da prefeitura previsa a presença física de fieis nos templos e de associados nas academias. A decisão foi publicada oficialmente na segunda-feira à noite, dia 29.

O juiz afirmou que o noticiário sobre os casos de coronavírus na cidade e também a decisão do próprio prefeito Samuca Silva de fechar o comércio durante esta semana pesaram na decisão. Outro ponto destacado é que o Hospital Regional deixou de receber pacientes da região, após ficar três meses sem receber repasses do governo estadual. Com isso, houve um aumento da ocupação da rede pública de saúde em Volta Redonda com casos da Covid-19.