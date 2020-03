Justiça proíbe carreata em Volta Redonda

Matéria publicada em 27 de março de 2020, 18:27 horas

Decisão foi tomada em ação movida pelo Ministério Público do Estado do Rio contra os realizadores do evento

Volta Redonda – A juíza Maria Clacir Schumann, do Cartório do Plantão Judiciário 7, da Comarca da Capital, que cobre Volta Redonda e adjacências,acaba de emitir liminar proibindo a realização da carreata programada para este sábado (28) em Volta Redonda. A decisão foi tomada depois de pedido do Ministério Público Estadual.

A ação é movida contra três pessoas que estariam organizando o evento, além do Município de Volta Redonda e do Estado do Rio. Este dois últimos foram incluídos na ação para que sejam obrigados a tomar providências para impedir que o evento ocorra.

Veja a decisão:

”

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO em face do MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, do ESTADO DO RIO DE JANEIRO e de (nomes omitidos pelo DIÁRIO DO VALE), devidamente qualificados na inicial.

Narra o Parquet que o Primeiro e o Segundo Réu, na qualidade de entes da Federação, editaram decretos instituindo medidas preventivas de prevenção à proliferação do COVID-19, dentre as quais a proibição de aglomeração de pessoas, ainda que previamente autorizadas. Salienta, contudo, que os demais réus têm organizado “carreata” para o dia de amanhã, 28 de março de 2020, com o objetivo de protestar pela reabertura do comércio local desta Comarca, ofendendo ao teor das orientações das autoridades públicas e favorecendo a contaminação comunitária da população, ora exposta a risco.

Pleiteia o órgão ministerial, por isso, a concessão de tutela de urgência visando compelir o Estado do Rio de Janeiro e o Município de Volta Redonda a tomarem as devidas providências para impedir a realização do evento. Sem prejuízo, requerem o provimento liminar para que se obrigue os demais réus a se absterem de realizar o evento, sob pena de multa.

É o breve relatório. Decido.

O Artigo 5º, XVI, da Carta Política elenca como direito fundamental o direito de reunião em espaços públicos, desde que exercido pacificamente, sem uso de arma de fogo e sem frustrar outra reunião anteriormente convocada, exigindo-se, tão somente, o prévio aviso ao Poder Público, de modo que este possa garantir a regular efetivação do direito, sem dano a outrem ou aos próprios sujeitos que o exercem.

Por sua vez, o Artigo 23, II, da Constituição Federal impõe aos entes federativos o dever comum de cuidar da saúde pública, extraindo competência de ordem material que autoriza a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a adotarem medidas necessárias à efetivação do direito social previsto no Artigo 6º.

Nessa linha, em tempos de tentativas regulares de subversão da ordem constitucional, o Supremo Tribunal Federal foi chamado a decidir sobre a higidez do comando inequívoco do Artigo 23, II, tendo o eminente Ministro Marco Aurélio decidido, em sede liminar, nos autos da ADI 6341 MC / DF, que a tomada de providências normativas e administrativas pela União para a prevenção da contaminação pelo COVID-19 não afasta a competência dos Estados, Municípios e do Distrito Federal para fazê-lo, o que legitima, em linhas gerais, os comandos oriundos do Primeiro e Segundo Réu no que concerne à edição dos decretos 16082/20 e 46973/20, respectivamente.

O exame do teor dos referidos decretos não evidencia que a adoção das medidas de restrição à aglomeração de pessoas, nos moldes previstos, contenha qualquer indício de abusividade, tendo sido delimitada a incidência das disposições mediante motivação idônea, diante da notória convulsão social promovida pela pandemia, assim definida pela Organização Mundial da Saúde, advinda da contaminação pelo COVID-19, que tantas vítimas fatais tem feito por todo mundo. Revela, em verdade, o cumprimento do dever constitucional dos entes políticos de zelar pela saúde pública, haja vista que, conforme amplamente noticiado, o isolamento social, consequência reflexa da proibição de pessoas, tem revelado como uma das medidas mais eficazes à prevenção do contágio.

Fixadas essas premissas, verifica-se que o Terceiro, Quarto e Quinto Réus, de fato, têm participado ativamente da organização de reunião pública, na forma de carreata, visando a “entregar pauta de reivindicação ao prefeito Samuca na Prefeitura e MP, incluindo a reabertura do comércio” (fl.62). São eles, inclusive, dentre outras pessoas, que se apresentam como administradores em grupo criado aplicativo de mensagens (fl.57) para orientar, reunir e incentivar terceiros a participarem.”