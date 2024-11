K-Infra conclui operação especial do feriado com balanço positivo

Sul Fluminense – A K-Infra Rodovia do Aço concluiu a Operação Especial do feriado prolongado da Proclamação da República com resultados positivos, destacando-se pela ausência de acidentes com mortes ao longo do trecho da BR-393 sob sua concessão. Entre às 18h de quinta-feira (14) e 0h desta segunda-feira (18), mais de 65 mil veículos trafegaram pela rodovia.

Durante os quatro dias de operação, foram registrados apenas 5 acidentes, representando uma redução significativa em relação aos 7 ocorridos no mesmo período do ano passado.

A K-Infra intensificou a presença de veículos operacionais e reforçou o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), que oferece infraestrutura como sanitários, fraldário e acesso direto à central de atendimento da concessionária.

Além disso, a K-Infra aproveitou o aumento do fluxo de veículos para intensificar sua campanha de conscientização sobre os riscos do excesso de velocidade.

Com uma campanha focada em salvar vidas, a concessionária disponibilizou, em suas praças de pedágio, bases operacionais e balanças, cartazes com mensagens de alerta sobre os riscos do excesso de velocidade e informações importantes para promover a direção segura na BR-393.

Durante o feriado, o fluxo diário foi de 17 mil veículos, com maior concentração nas áreas próximas a Volta Redonda, Três Rios e Além Paraíba. A operação especial teve início às 18h de quinta-feira, 14 de novembro, e se estendeu até as 23h59 de domingo, 17 de novembro.