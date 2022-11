Lei pode garantir cotas a negros e indígenas em concursos - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de novembro de 2022, 08:33 horas

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota nesta terça-feira (29), em discussão única, o Projeto de Lei 6.402/22, de autoria do deputado Luiz Paulo (PSD), que garante cota aos negros e indígenas de, no mínimo, 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para ingresso na Defensoria Pública do Rio. O objetivo é flexibilizar a Lei 6.067/11 que obriga a destinação de 20% das vagas. Caso receba emendas parlamentares, o texto sairá de pauta.

Segundo o deputado Luiz Paulo, a medida é necessária para compatibilizar o regramento do sistema de cotas com a prática já consolidada pela Defensoria Pública com base em sua autonomia administrativa. A defensoria garante cota aos negros e indígenas de 30%, por deliberação de seu conselho superior em 2020.

“Dessa forma, em homenagem ao princípio constitucional da vedação ao retrocesso, assim como à máxima efetividade do princípio da igualdade, faz-se necessário reservar à Defensoria Pública um dispositivo próprio na citada legislação estadual, de modo a preservar os avanços já construídos pela instituição em prol de maior diversidade na composição da carreira”, justificou o parlamentar.

A reservada aos negros e indígenas de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos continua obrigatória para os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e os órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo. A norma, instituída em 2011, estará em vigor por mais 49 anos.