Levantamento do Linha Verde mostra a quantidade de área degradada no estado com base em denúncias do programa

Matéria publicada em 1 de outubro de 2020, 15:38 horas

Rio de Janeiro – Aproximadamente 100 campos de futebol. Esse foi o resultado de um levantamento feito pelo programa Linha Verde (0300 253 1177) do Disque Denúncia do RJ, sobre as áreas encontradas com degradação ambiental resultante de desmatamento no Estado do Rio de Janeiro nos últimos seis anos.

Segundo os dados do Linha Verde, pelo menos 648.212 metros quadrados de área desmatada foram encontradas, em sua maioria por policiais militares do Comando de Polícia Ambiental desde o ano de 2015, com base em denúncias sobre crimes contra o meio ambiente recebidas pelo programa. Só para se ter uma ideia da dimensão do problema, esses números são equivalentes ao terreno de quase 100 campos de futebol. Neste mesmo período, o Linha Verde cadastrou mais de 50 mil informações sobre crimes ambientais, dentre as quais, cerca de 5.504 são exclusivamente sobre desmatamento florestal.

Sobre área degradada, o levantamento identificou que são em decorrência do corte de árvores de pequeno, médio e grande porte do bioma mata atlântica, supressão de vegetação nativa e secundária, em variados estágios de regeneração (inicial, médio e avançado). Todo o estado do Rio de Janeiro está completamente inserido na Mata Atlântica. Com ecossistemas como restingas, manguezais, campos de altitude e um grande conjunto de formações florestais, o bioma é um dos mais ricos do mundo em biodiversidade. Segundo informações do Instituto Brasileiro de Florestas, no Rio de Janeiro, estimativas apontam que, por volta do século XVI, a cidade possuía cobertura florestal em 97% do território, bem diferente dos 17% remanescentes na atualidade. A Constituição Brasileira, em seu artigo 225, definiu a Mata Atlântica como Patrimônio Nacional, e a sua conservação, proteção, regeneração e utilização foram estabelecidas pela Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, conhecida como a Lei da Mata Atlântica, regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.660, de 21 de novembro de 2008.

De acordo com a série histórica, obtida através de respostas encaminhadas ao Linha Verde pelo Comando de Polícia Ambiental, em atenção às denúncias do programa, temos (dados em metros quadrados):

Em muitas dessas ações policiais que foram iniciadas através das denúncias, os responsáveis foram identificados, detidos e encaminhados à delegacia. Talvez, se não houvesse uma denúncia que levasse a polícia a esses locais, o tamanho da degradação ambiental poderia ter sido bem maior e o dano ao meio ambiente, bem mais significativo.

O levantamento do Linha Verde também mostrou quais foram os municípios do Estado do RJ com maior número de denúncias sobre desmatamento desde o ano de 2015. Nesse ranking, destacam-se as seguintes cidades: Rio de Janeiro (2611), Petrópolis (350), Maricá (235), Niterói (213), Teresópolis (158) e Angra dos Reis (154).

Vale reforçar que qualquer denúncia sobre crimes ambientais no Estado do Rio pode ser denunciada de forma anônima ao Linha Verde, seja pelos telefones 0300 253 1177 (todo o Estado do RJ) e 2253 1177 (capital e região metropolitana) ou pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”.