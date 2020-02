Mais de 14 mil pneus foram recolhidos em Resende em 2019

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2020, 08:39 horas

Resende- A preocupação com o meio ambiente foi um dos principais fatores que motivaram a Prefeitura de Resende a desenvolver um convênio com a Reciclanip, entidade cujo objetivo é coletar e dar destinação correta a pneus, que não podem mais ser usados para rodagem. O projeto deu certo e só no ano de 2019 foram recolhidos 14.193 pneus.

Para que esse número fosse alcançado, a prefeitura contou com a colaboração de borracharias e dos próprios cidadãos. Todo material foi encaminhado para uma destinação correta. Lembrando que no município de Resende há um Ecoponto, que fica localizado próximo ao Parque de Exposições, na Estrada Resende-Riachuelo, no bairro Morada da Colina.

Segundo Wilson Moura, presidente da AMAR (Agência do Meio Ambiente de Resende), o Ecoponto fica no galpão da Associação de Catadores do Recicla Resende. Semanalmente esse container é trocado e os pneus são recolhidos de maneira ecologicamente correta.

– O Ecoponto atende tanto as borracharias do município como também pessoas comuns que queiram descartar pneus inservíveis. As pessoas que tem pneus velhos em algum terreno baldio ou guardado em casa podem descartar esses pneus de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, mas é recomendado que ligue antes para o telefone: 3359-2631 para saber se há espaço para novos pneus no dia – esclareceu.

Na opinião do responsável pela AMAR, os danos causados por deixar pneus abandonados são extensos, principalmente pela contaminação do meio ambiente. No entanto, ele ressalta outra questão importante: os pneus abandonados são grandes focos para proliferação de mosquitos, como o causador da dengue.

Wilson Moura ressalta ainda que todos os pneus descartados são reaproveitados e destinados para diversos locais. “Eles podem ser utilizados como combustível alternativo e a borracha retirada dos pneus dá origem a diversos objetos, como no caso de tapetes para automóveis e pisos industriais. São utilizados ainda como asfalto-borracha e também como solas de calçados. Por isso, é primordial a colaboração da população em encaminhar esses pneus abandonados ao Ecoponto da cidade”, explicou.