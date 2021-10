Mais de 50 pessoas disputam vagas de funileiro e operadores de produção e empilhadeira em Porto Real

Matéria publicada em 18 de outubro de 2021, 17:00 horas

Porto Real – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SMDETR), através do Sistema Nacional de Emprego, Sine, em parceria com a empresa do setor automotivo do Tecnopolo, realizou na manhã desta segunda, dia 18, mais um processo seletivo nas dependências do Horto Municipal. Foram chamadas 70 pessoas para a realização do processo seletivo, onde foram divididas em duas turmas com 35 candidatos, respeitando os protocolos da Covid-19.

– A primeira etapa do processo foi uma prova sobre conhecimentos gerais com a duração máxima de 1h30. As vagas oferecidas são de operador de produção, operador de empilhadeira e funileiro. Após o término da prova, foi feita a correção e a seleção dos candidatos aptos a seguir para a próxima etapa do processo de contratação – destacou a secretária da SMDETR, Viviane Gonçalves.

A prova foi acompanhada pela diretora de Trabalho e Renda, Tais Rodrigues, e pelo gerente de RH da empresa, Jorge Pires, que agradeceu a parceria do Sine de Porto Real e elogiou o trabalho, dizendo que está sendo muito bem feito.

O prefeito Alexandre Serfiotis destacou o empenho dos candidatos e ainda reforçou que é necessário que as pessoas mantenham seus currículos atualizados, pois assim elas serão facilmente acionadas quando surgir um processo seletivo. “Estamos trabalhando dia após dia, visando manter os elevados níveis de empregabilidade que estabelecemos nos decorrer dos anos”, finalizou Alexandre.

A SMDETR mantém um banco de currículos do Sistema Nacional de Empregos (Sine) e as pessoas que desejarem, podem fazer o cadastro dos currículos através do e-mail ([email protected]) ou se dirigir à sede da SMDETR, localizada à Rua Estevam Domingos Pederassi, n° 164, Centro. Mais informações através do telefone (24) 3353-1621.