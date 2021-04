Mangaratiba mantém fiscalização contra Covid-19

Mangaratiba – A Secretaria de Ordem Pública, em parceria com a Guarda Municipal, a Vigilância Sanitária e Polícia Militar, segue realizando a Operação Covid-19. A ação, que tem como objetivo fiscalizar o funcionamento de comércios, áreas de lazer, cais, condomínios e rede de hotelaria, entre outros, é mais uma estratégia para combater a propagação da COVID-19 no município.

Nas últimas semanas, além de vistoriar e autuar comércios que descumpriram as regras previstas em decreto, as equipes de fiscalização também desmobilizaram festas em condomínios e resorts. No Club Med, por exemplo, um evento foi interrompido e caixas de som apreendidas. O estabelecimento também foi notificado.