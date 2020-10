Mansão de André do Rap em Angra dos Reis está avaliada em R$ 22 milhões 

Matéria publicada em 17 de outubro de 2020, 10:05 horas

Angra dos Reis – A mansão do traficante André de Oliveira Macedo, de 42 anos, conhecido como André do Rap, em Angra dos Reis, está avaliada, segundo a polícia, em R$ 22 milhões. Ele teria fugido do Brasil, após Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), ter mandado soltá-lo no dia 9 deste mês.

André do Rap foi preso em setembro de 2019, num condomínio de luxo, também em Angra dos Reis, numa outra mansão que foi alugada por R$ 20 mil. Na época, agentes da Divisão Antissequestro do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) da Polícia Civil do estado de São Paulo, apreenderam ainda, na mansão alugada pelo traficante condenado pela Justiça, uma lancha, do modelo Azimut, de 60 pés, avaliada em R$ 6 milhões, além de dois helicópteros – um deles de R$ 7 milhões – e um Tucson, veículo cujo preço pode variar de R$ 75 mil a R$ 160 mil. Os bens estão em poder da Justiça.

O delegado Fábio Pinheiro Lopes que comandou a investida no ano passado em Angra dos Reis, informou que durante a prisão, André do Rap estava acompanhado por três marinheiros e várias mulheres.