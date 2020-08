Marcelo Cabeleireiro volta a ser internado por conta da Covid-19

Matéria publicada em 11 de agosto de 2020, 11:58 horas

Barra Mansa – O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, 54 anos, foi novamente internado na Santa Casa de Barra Mansa, nesta segunda-feira, 10. Segundo a assessoria de Imprensa do parlamentar, ele passa bem, e a internação seria apenas medida de precaução.

O deputado, que contraiu Covid-19, no final do mês passado, foi à unidade de saúde para exames de rotina e acompanhamento da infecção provocada pelo Novo Coronavírus.

Marcelo Cabeleireiro cumpre o primeiro mandato como deputado estadual. Ele foi vereador em Barra Mansa.