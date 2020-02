Márcia Cury atribui demissão a ‘interesse político’

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2020, 18:37 horas

Volta Redonda – Márcia Cury também se pronunciou numa rede social sobre a sua demissão ocorrida na manhã desta quinta-feira, dia 06, da OS (Organização Social) que administra o Hospital São João Batista. Ela estava na OS desde dezembro.

-Ao ser exonerada, tomei ciência de que o meu afastamento foi uma medida de interesse político. Desde o início do atual governo, permaneci prestando serviços à Secretaria de Saúde, em defesa das pessoas humildes, que precisam do serviço público e não têm recursos para contratar um plano de saúde. Deixei o Hospital do Retiro, ao qual dediquei, no governo passado, todo o meu conhecimento de administração hospitalar, para transformá-lo em modelo no Serviço Público – disse Márcia.

Ela afirmou ainda que chegou a pensar em sair do governo:

-Discordei de muitas atitudes da nova administração da área de saúde, prejudiciais ao corpo de funcionários, como também discordo de atos do atual Governo, em termos de gestão. Em várias oportunidades cheguei a apresentar meu pedido de exoneração, mas acabei permanecendo, sentindo que as pessoas precisavam da minha presença junto ao governo – disse, e completou:.

“Deixo o Governo, ao ser demitida, com a certeza do dever cumprido. Tenho consciência de que meu trabalho foi reconhecido pela comunidade, a quem sempre dediquei integralmente o meu tempo e o meu conhecimento”.