Mario Esteves toma posse em Barra do Piraí e comemora índices da primeira gestão

Matéria publicada em 2 de janeiro de 2021, 14:59 horas

Barra do Piraí– Reeleito para os próximos quatro anos, o prefeito, Mario Esteves, tomou posse na noite dessa sexta-feira (1º) comemorando os índices deixados após sua primeira gestão, e pede ainda mais cautela neste 2021 por conta das projeções pós pandemia pelo avanço do novo coronavírus. A solenidade ocorreu no Royal Sport Club, e empossou os 11 novos vereadores, bem como o vice-prefeito, João Camerano.

Em uma cerimônia com quase três horas de duração, a Solenidade de Posse do Executivo e Legislativo Barrense contou com a eleição da Mesa Diretora, em dois mandatos. O primeiro, de 2021-2022, quem vai liderar a Câmara Municipal é o vereador Luiz Roberto Coutinho, o Tostão. Nos dois últimos anos, 2023-2024, quem comanda a Casa Legislativa é Rafael Couto.

Em seu discurso, o prefeito de Barra do Piraí – o segundo na história a ser reeleito – disse que deixa a primeira gestão com “as contas em dia”. Pediu um minuto de silêncio pelas vitimas fatais pelo novo coronavírus. O chefe do Executivo prometeu uma administração nos mesmos moldes que a primeira, mas com prioridade para o saneamento básico.

– No primeiro dia de 2017, decretamos estado de calamidade pública no sistema de abastecimento de água de Barra do Piraí. De lá pra cá, tentamos tirar do papel a obra, que, pra mim, é a maior revolução da cidade barrense. Em breve, completo 20 anos que moro aqui e jamais vi algo parecido com o que estamos prometendo, na ordem de R$ 200 milhões, que vão acabar com este problema, que acomete a população há décadas. Não conseguimos, ainda, pois não é um processo simples; é burocrático. E é um legado para as gerações de barrenses que aguardam um município sustentável e universal. É inconcebível que, em pleno século XXI, tenhamos internet para todos e água para alguns. Virou pauta em nossa primeira gestão e vai ser nesta também. E vou levar essa ideia aos demais prefeitos do estado. É uma proposta exitosa e o Rio de Janeiro precisa pensar no amanhã – disse Mario.

O prefeito de Barra do Piraí ainda relembrou que, em 2017 pegou as contas da prefeitura com dívidas na ordem de R$ 80 milhões. E que, agora, “não fosse reeleito, deixaria para o próximo prefeito” uma realidade diferente.

– Todas as nossas contas foram aprovadas. E fechamos o último ano do primeiro ciclo com superávit. Isso se chama responsabilidade com o dinheiro público. Enquanto cidades do estado não têm dinheiro para pagar a folha dos servidores, temos que nos orgulhar em dizer que, mesmo com tantas crises, não atrasamos, sequer, um mês – comemorou.

Ao final, Mario Esteves relembrou que o país vai entrar numa crise sem precedentes pós pandemia. “Não sabemos o que vem por aí em termos de pais. Porém, as projeções não são as melhores na economia e no social. Portanto, precisamos ter cautela quando se fala em gastos. Mesmo assim, começamos a nova gestão com R$ 30 milhões em investimentos em toda a cidade, na parte de infraestrutura. Outro legado para nossa querida Barra do Piraí”, disse.