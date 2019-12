Médica morre atropelada na Dutra em Piraí

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2019, 08:26 horas

Vítima saiu do veículo para verificar algum problema mecânico, quando foi atropelada por outro carro

Piraí- A médica Laura Loureiro, de 28 anos, morreu atropelada por um veículo na madrugada de sábado (28), no Km 241, da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Piraí. Segundo a PRF, a vítima saiu do carro para verificar algum problema mecânico, quando foi atingida por outro veículo, na pista sentido Rio.

A médica morreu no local, ela estava sozinha no veículo a caminho do Rio de Janeiro, onde sua família mora. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. Laura Loureiro se formou no UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) e trabalhava em uma unidade básica de saúde, no bairro Roma. Laura deixa uma filha de 03 anos.

Até o momento, não há informações sobre o enterro nem sobre a quem atropelou. O caso foi registrado na 94ª DP (Piraí).