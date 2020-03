Menor é apreendido com droga em Barra Mansa

Matéria publicada em 26 de março de 2020, 09:35 horas

Barra Mansa – Polícias do Grupamento de Ações Táticas (GAT), do 28 Batalhão da Polícia Militar, apreenderam um menor suspeito de tráfico de drogas, em Barra Mansa, na quarta-feira (25) . Ele estava numa casa na Rua dos Pinheiros, na Vista Alegre, de onde chegou a fugir ao perceber a aproximação dos policiais. O rapaz pulou o muro do imóvel , carregando duas bolsas, mas foi capturado.

Nas bolsas estavam 52 sacolés de cocaína, 48 tiras de maconha, dois tabletes da mesma droga, duas balança digitais, celular e uma faca. Os agentes encontraram ainda rolos de papel filme, tesoura e aproximadamente 200 etiquetas. Também estavam na casa a namorada do suspeito, uma adolescente e um homem.

Todos foram levados para a 90 DP (Barra Mansa) , mas apenas o rapaz passou a responder por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. As outras duas pessoas foram ouvidas e liberadas por falta de provas.