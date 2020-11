Mep relembra trabalho desenvolvido por ex-alunos do Pré-vestibular Cidadão sobre a greve na CSN

Matéria publicada em 3 de novembro de 2020, 10:47 horas

Volta Redonda- Nesta semana, 32 anos depois, a coordenação do Mep(Movimento Ética na Política), resolveu homenagear e relembrar um fato histórico muito importante ocorrido em Volta Redonda.

Era o dia 7 novembro de 1988, quando os operários(as) da CSN e seus familiares juntaram-se na luta por direitos já consagrados na recém-promulgada ‘Constituição Cidadã do Brasil’. Neste dia a cidade incorporou-se por inteira às reinvindicações e, na solidariedade, questionou as brutais mortes dos operários – Wiliam, Walmir e Barroso, no dia 9\11.

De acordo com o secretário geral do Mep, José Maria da Silva, Zezinho, para relembrar esta data, a coordenação do Mep localizou inúmeras memórias nas redes sociais em forma de vídeos, livros, teasers, slides, incluindo o registro do trabalho inédito dos alunos do Pré-vestibular Cidadão do Mep (Turma 2008), aos se completarem 20 anos da greve. https://www.youtube.com/watch?v=5DkAiDK9iOk&t=166s.

Segundo Zezinho, a síntese musicada de 8 minutos resgata de forma extraordinária a história da classe operária em Volta Redonda. Lembrando que o responsável por coordenar o trabalho em 2008, foi Rafael Stocco, hoje especialista em geopolítica e professor licenciado do Mep.