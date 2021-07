Morre no HSJB rapaz atingido no mesmo tiroteio que causou a morte de criança de dois anos

Matéria publicada em 25 de julho de 2021, 17:23 horas

Volta Redonda – Morreu o rapaz de 21 anos que foi atingido no peito durante o mesmo tiroteio em que uma criança de dois anos foi morta com um tiro na cabeça no bairro Paraíso, em Barra Mansa. Ele foi atendido no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, mas não resistiu ao ferimento.

A polícia identificou um suspeito de ser autor dos disparos. Ele teria ido ao bairro Paraíso para se vingar da agressão a um parente, e já teria várias passagens pela polícia.