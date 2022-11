Morre o ambientalista Eduardo Wernech, em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de novembro de 2022, 06:32 horas

Barra Mansa amanheceu triste e de luto. Morreu no fim da noite deste sábado, dia 12, o publicitário, ambientalista e ex-secretário executivo da Aciap (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril) de Barra Mansa, Eduardo Augusto Silva Wernech. Ele tinha 68 anos e estava internado na Santa Casa de Misericórdia da cidade para se tratar de um câncer no intestino e no fígado.

Além de secretário da Aciap de Barra Mansa, Dudu como era conhecido pelos amigos próximos, também foi presidente da Oscip Piratingaúna e responsável por inúmeros projetos na área ambiental e social, como Green Meeting (Encontro Verde das Américas). Wernech também foi um dos idealizadores do Centro de Educação Ambiental Júlio Branco, que funcionava no KM-4, junto ao viveiro de mudas que contribuiu para o reflorestamento de várias áreas de Barra Mansa e região. Dudu era amigo próximo do também ambientalista Vilmar Berna (Prêmio Global 500 da ONU). Juntos, desenvolveram inúmeros projetos.

Wernech também foi muito atuante na vida política de Barra Mansa, sendo diretor de vários partidos, assessor legislativo e candidato a deputado federal em meados dos anos 2000. Dudu ainda trabalhou na CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) durante a greve de 88 e no comércio de Barra Mansa, como vendedor na antiga Sapataria Wilson.

Eduardo Wernech era casado com Valéria de Almeida e deixa 5 filhos. (Matheus Augusto Ribeiro Wernech, Marcus Vinicius Ribeiro Wernech, Mario Cesar Ribeiro Wernech, Eduarda Almeida Wernech, Eduardo Almeida Wernech.

Eduardo Wernech está sendo velado neste domingo, dia 13, na capela 3 do Cemitério Municipal, localizado no Centro de Barra Mansa. O sepultamento será no cemitério de Floriano.