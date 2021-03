Morre o ex-vereador Djalma Barbosa, aos 83 anos, vítima da Covid-19

Matéria publicada em 15 de março de 2021, 17:59 horas

Parlamentar do PP estava internado no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda. Câmara Municipal de Itatiaia decreta luto oficial de três dias

Itatiaia – Morreu, na madrugada dessa segunda-feira, dia 15, aos 83 anos o ex-vereador Djalma Barbosa da Silva (PP). Ele estava internado com Covid-19, desde o dia 5, no Hospital Regional Zilda Arns Neumann, em Volta Redonda. A Câmara Municipal de Itatiaia decretou luto oficial de três dias.

Djalma Barbosa da Silva exerceu o cargo de vereador em Itatiaia na terceira Legislatura, de 1997 a 2000, eleito como o terceiro mais votado em sua primeira tentativa. Foi candidato a Prefeito em 1992 e posteriormente candidato a deputado em 1996, com expressiva votação de 8.800 votos pelo partido PP.

Em junho de 1989, assumiu cargo de encarregado do Departamento de Pessoal, no primeiro governo da Prefeitura de Itatiaia. Foi presidente do PP – Itatiaia durante quase 20 anos e atualmente era o vice-presidente do partido.

Uma das principais realizações do seu mandato foi o projeto da Abertura da Festa de Aniversário de Itatiaia, com show gospel, sendo o primeiro município do estado do Rio de Janeiro a realizar esse evento.

O parlamentar nasceu Itaperuna, no Estado do Rio de Janeiro. Começou sua vida profissional como lustrador de móveis e marceneiro. Prestou concurso para o Banco Predial do Estado do Rio de Janeiro em 1964 em Campos-RJ e foi encaminhado para trabalhar em Resende-RJ onde permaneceu por três anos. Enquanto parlamentar suas ações esteve voltada principalmente aos menos favorecidos.

Djalma Barbosa da Silva era casado com Conceição Moraes da Silva, com quem teve um casal de filhos: Ronaldo e Rosemeire.