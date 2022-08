Morre o médico Benjamin de Hollanda

Matéria publicada em 26 de agosto de 2022, 22:07 horas

Volta Redonda – Morreu nesta sexta (26) o médico Benjamin de Hollanda, que deixa viúva (Carla), quatro filhos (Tatiana, Fabiana, João Paulo e Benjamin Jr.) e quatro netos. Segundo informações de familiares, Benjamin lutava há alguns anos contra as consequências do mal de Alzheimer. O velório está programado para este sábado (27), na capela do cemitério Jardim da Saudade, a partir das 9 horas, e o enterro de seu corpo será no mesmo local, às 11 horas.

Benjamin era médico e trabalhava em Volta Redonda e Barra Mansa há cerca de quarenta anos. Ele veio para a cidade pouco depois de se formar na Universidade Federal de Pernambuco.

O médico trabalhou, na Conmedh, Casa de Saúde São José, Santa Casa de Barra Mansa, Hospital da CSN e na secretaria estadual de Saúde.