Matéria publicada em 9 de maio de 2021, 11:27 horas

Volta Redonda – Morreu na madrugada deste domingo, dia 9, o jovem Raphael dos Santos Candido, de 33 anos, que estava lutando para vencer as complicações da Covid-19. Ele era funcionário da CSN e deixa uma filha de 6 anos. O sepultamento será hoje, às 16h, no Cemitério Barra Mansa.

O jovem, que tinha bronquite asmática, estava internado no Hospital Santa Cecília (hospital que atende a todos os empregados da CSN). Raphael internou no dia 25 de abril, no dia 27 foi para o CTI (Centro de Tratamento Intensivo) e no dia 29 precisou ser entubado.

O jovem morreu tentando conseguir um pulmão artificial chamado ECMO.

A família conseguiu uma ordem judicial para colocá-lo em ECMO no Hospital Santa Cecília, mas, segundo informações, o mesmo não tinha nenhum.

Nota

Em nota, o Hospital Santa Cecília (HSC) chegou a dizer “que o paciente estava sendo acompanhado pelo corpo clínico do HSC seguindo todos os protocolos vigentes atuais no que se refere à assistência de pacientes em ambiente de terapia intensiva, numa abordagem de equipe multidisciplinar. O HSC dispõe a estrutura e protocolos necessários ao tratamento do paciente, seguindo as diretrizes prescritas e recomendadas pelo corpo clínico”.

Ainda segundo a unidade médica, a comunicação com os familiares ocorre diariamente através de boletins informativos, atualizando-os acerca do quadro clínico do paciente, assegurando prioritariamente princípios de sigilo e privacidade à condição do paciente, de acordo com os ditames do Código de Ética Médica e legislação brasileira.