Motocicletas colidem com guincho em Barra Mansa

Matéria publicada em 8 de maio de 2022, 13:02 horas

Resende e Barra Mansa – Na noite de ontem (7), na Via Dutra em Resende, um veículo colidiu na traseira de uma “carretinha” que estava sendo rebocado por uma caminhonete do modelo Fiat Strada. Não houve vítimas. Foi constatado que todos os veículos estavam com licenciamento atrasado, sendo aplicadas as multas de trânsito e a solicitação de remoção dos veículos para o pátio.

Um guincho realizou a remoção para o pátio do posto da PRF em Floriano, quando ao fazer um retorno na altura do Km 274 da Dutra em Barra Mansa, duas motocicletas colidiram frontalmente contra o mesmo.

Um dos motociclistas, de 24 anos, sofreu ferimentos leves e o outro, de 22 anos, ficou gravemente ferido. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa, em Barra Mansa.

Uma das motocicletas apresentava licenciamento vencido, sendo multada e removida para para o pátio. Uma equipe da PRF prestou atendimento e irá preencher um Boletim de Acidente de Trânsito (BAT).