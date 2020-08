Motociclista e foragido da Justiça são detidos pela PRF em Angra dos Reis

Matéria publicada em 27 de agosto de 2020, 12:51 horas

Angra dos Reis – Dois homens foram detidos por agentes da Polícia Rodoviária Federal na manhã desta quarta-feira (26), em Angra dos Reis. Um deles foi preso por suspeita de receptação. O segundo, de acordo com os policiais, detido por ser considerado foragido da justiça.

A PRF afirma que policiais, do grupo de motociclistas, faziam blitz na altura do km 486, da Rio-Santos (BR-101) quando avistaram uma motocicleta na pista lateral. Durante abordagem, o condutor informou que havia adquirido o veículo de um leilão na cidade do Rio de Janeiro e não apresentou nenhum documento aos policiais. Após uma fiscalização mais detalhada, os agentes constataram, durante consultas nos sistemas de segurança, que a moto havia sido furtada há sete anos na Capital Fluminense.

No trajeto para delegacia, os policiais desconfiaram de um carro que seguia sentido Rio de Janeiro e resolveram fazer uma abordagem. De acordo com a PRF, durante a fiscalização, o condutor demonstrou nervosismo em excesso aos agentes. As equipes desconfiaram da situação e descobriram que havia um mandado de prisão, emitido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em desfavor do motorista.

As ocorrências foram encaminhadas para 166º DP (Angra dos Reis).