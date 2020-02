Motociclista morre em acidente na RJ-155

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2020, 19:53 horas

Rio Claro – Um homem, de 41 anos, morreu na.manha deste sabado, ao bater com a moto que conduzia , de frente com um carro. O acidente foi na RJ-155 (Rodovia Saturnino Braga), Km 22, proxino ao distrito de Lidice, em Rio Claro.

Policiais rodoviaria esyadual, a vitima morreu no local, e o corpo foi levado para o Instituto Medico Legal de Volta Redonda. Os ocupantes do carro nao sofreram ferimentos.

O trafego chegou a ficar interditado no local, e foi liberado ainda pela manha.