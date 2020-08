Motociclista sem habilitação colide em mureta na Dutra e fica gravemente ferido

Matéria publicada em 30 de agosto de 2020, 08:25 horas

PRF afirma que jovem conduzia o veículo com chinelos e que a motocicleta possuía diversas irregularidades; acidente foi registrado na madrugada deste domingo, no km 273, em Barra Mansa

Barra Mansa – Um homem, de 29 anos, ficou gravemente ferido após colidir contra a mureta central que divide as pistas da Via Dutra, na altura do km 273, em Barra Mansa, sentido Rio de Janeiro. De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi registrado por volta das 2h.

No local, a equipe apurou que o condutor da motocicleta, modelo Honda/CB 300R, chegou a ser arremessado sobre a mureta para a pista no sentido oposto, ou seja, sentido São Paulo. O mesmo foi encontrado sobre a pista de rolamento. Segundo os agentes, o condutor de uma carreta que seguia sentido São Paulo, presenciando o acidente, reduziu a velocidade, e parou o veículo antes do local onde o motociclista estava caído, a fim de evitar que a vítima fosse atropelada pelos veículos que seguiam no mesmo sentido.

De acordo com a PRF, o caminhoneiro permaneceu no local, sinalizando a área, até a chegada do resgate da CCR – Nova Dutra, concessionária que administra a rodovia. O homem, ferido, foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. Ainda de acordo com os agentes, foi constatado que o condutor da motocicleta não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e estava conduzindo o veículo de chinelo. Além disso, foi constatado que o licenciamento da motocicleta estava vencido desde 2013, e que o veículo estava sem retrovisores, com farol Xenon e pneu em mau estado de conservação.

A PRF afirma que há a suspeita de que o motociclista estivesse embriagado, mas, devido seu estado, não foi possível realizar o teste com o etilômetro. No total foi aplicado o valor de R$1.889,73 em multas, devido às irregularidades constatadas. A motocicleta foi removida para o pátio PRF.

Um fato que chamou a atenção dos agentes, é que a carreta que parou para evitar que o motociclista fosse atropelado, é a mesma carreta em que estava o caminhoneiro que decepou o dedo ao tentar abrir um coco com um facão, na Dutra, em Volta Redonda. No caso, o homem que ajudou o jovem, é outro motorista, já que a empresa responsável pelo veículo havia providenciado outro caminhoneiro para seguir viagem com a carreta.