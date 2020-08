Motorista embriagado e com CNH vencida é detido pela PRF na BR-393, em Barra do Piraí

Matéria publicada em 10 de agosto de 2020, 07:30 horas

Homem, de 55 anos, sofreu acidente ao tentar fugir do flagrante

Barra do Piraí – Um homem, de 55 anos, foi detido por agentes da Polícia Rodoviária Federal na noite de domingo (9), em Barra do Piraí, durante fiscalização de rotina da PRF que acontecia no km 275 da BR-393, em frente ao posto PRF, após desobedecer a ordem de parada dos policiais e fugir do local.

De acordo com a PRF, o condutor dirigia um veículo VW/UP Cross, prata, com placas de Angra dos Reis, quando foi abordado por volta das 22h20. Após a tentativa de fuga, ele foi localizado caído próximo à “Curva do Aterrado” no km 274. Segundo os agentes, o homem não se feriu e apresentava sinais de embriaguez. Ao ser submetido ao teste de etilômetro, foi foi constatado teor de 0,75 mg/l, mais que o dobro do índice considerado crime de embriaguez ao volante previsto no art. 165 do CTB.

Ainda de acordo com a PRF, também foi verificado que a Carteira Nacional de Habilitação do condutor estava vencida desde 2010. Após o flagrante, o motorista ileso, foi encaminhado para a 88º DP (Barra do Piraí). Posteriormente, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Três Poços para ser submetido ao exame de corpo delito, onde foi atestado novamente positivo para embriaguez. Após o flagrante, foi cobrada fiança de um salário mínimo ao condutor.