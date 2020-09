Motorista fica ferido após capotar com veículo em Engenheiro Passos, distrito de Resende

Matéria publicada em 12 de setembro de 2020, 12:31 horas

Resende – Um homem, que não teve a idade divulgada, ficou ferido após sofrer um acidente na noite desta sexta-feira, 11, em Resende.

De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal, uma equipe PRF foi ao local após ser acionada e ao chegar, constatou que a vítima capotou enquanto dirigia um veículo, modelo Honda City, com placas de Barra do Piraí, no km 328 da Dutra, sentido Rio de Janeiro, por volta das 2h.

O homem foi socorrido com ferimentos para o Hospital de Emergência de Resende. Não há informações sobre as causas do capotamento, nem sobre o estado de saúde da vítima.