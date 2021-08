Matéria publicada em 10 de agosto de 2021, 16:05 horas

Pinheiral – O delegado titular da 101ª DP (Pinheiral), Fábio Asty, informou com exclusividade ao DIÁRIO DO VALE, nesta terça-feira, dia 10, que indiciou Matheus Toledo, de 25 anos, por duplo homicídio culposo (quando não há intenção de matar) e lesão corporal. Ele conduzia o carro que, na madrugada de domingo (8), capotou e matou o casal de namorados Gabriel dos Santos, de 19 anos, e a estudante de Educação Física, Richelly Costa Temponi Reis, de 22 anos.

O acidente foi na Estrada do Olaria, que liga Pinheiral ao distrito de Vargem Alegre, em Barra do Piraí. O casal foi sepultado no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda.

Matheus chegou a ficar internado no Hospital São João Batista, mas já teve alta. O delegado disse que ele será convidado a depor, ainda esta semana, na Delegacia de Pinheiral.