Motorista suspeito de atropelar e arrastar homem no Retiro se apresenta à polícia

Matéria publicada em 29 de novembro de 2021, 17:18 horas

Volta Redonda – O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, disse nesta segunda-feira, dia 29, que o motorista suspeito de atropelar e arrastar um homem, apresentou-se à polícia e prestou depoimento.

O atropelamento foi registrado por câmeras de segurança na madrugada de domingo, dia 28, na Avenida Retiro, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

Imagens gravadas por câmeras segurança mostram a vítima, de 28 anos, sendo empurrada por outra pessoa. Ele perde o equilíbrio, cai no chão e em seguida o carro passa por cima dele.

Segundo testemunhas, mesmo tendo sido avisado por populares sobre o atropelamento, o motorista acelerou o veículo, arrastando o homem. Ele fugiu em seguida, sem prestar socorro à vítima, que foi levada para o Hospital São João Batista, com várias escoriações pelo corpo.

Edézio explicou que o motorista foi ouvido e liberado. O delegado não deu detalhes sobre o depoimento do suspeito, apenas disse que ele tem 30 dias para concluir o inquérito.

– Até o momento, ninguém foi indiciado e o fato foi registrado como lesão corporal por parte do condutor do veículo – disse o delegado, que também analisa as imagens do tumulto ocorrido sábado, dia 27, na Praça da Colina, após o término da partida entre Flamengo e Palmeiras, na decisão da Taça Libertadores da América.