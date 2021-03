Motoristas da Viação Comercial continuam em greve

Matéria publicada em 16 de março de 2021, 07:58 horas

Decisão judicial determina que 70% dos ônibus da Triecon devem circular

Barra Mansa – Motoristas da Viação Auto Comercial continuam de braços cruzados na manhã desta terça-feira, 16, mesmo após a decisão da desembargadora do Trabalho Edith Maria Corrêa Tourinho, determinando que a Triecon e o Sindicato dos Rodoviários de Barra Mansa mantivessem 70% da frota da empresa nas ruas. Pelo entendimento dos grevistas, que não quiseram se identificar, o percentual de ônibus determinado pela legislação, está sendo cumprido uma vez que os serviços da Viação Colitur, que compõe o consórcio, estão mantidos em sua totalidade.

Trabalhadores exigem o pagamento do restante do salários – 40% – referentes a fevereiro que, segundo a categoria, deveriam ter sido quitados na sexta-feira, 12. A multa estabelecida para o sindicato, com descumprimento da decisão judicial, é de R$ 30 mil. A direção da entidade informou que o assunto será discutido em assembleia da categoria agendada para esta quarta feira, 17, na Vila Maria, garagem da Viação Auto Comercial. A Triecon opera 22 linhas do transporte municipal de Barra Mansa.