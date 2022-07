Matéria publicada em 1 de julho de 2022, 09:09 horas

Rio de Janeiro – O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ), em conjunto com a Delegacia Especial de Crimes Contra a Fazenda (DELFAZ), realiza, nesta sexta-feira (01/07), operação contra organização criminosa voltada para a prática de compra e venda de combustíveis por meio de empresas fantasmas. O objetivo é cumprir oito mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos envolvidos, nos municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Maricá, Nova Iguaçu, São Gonçalo e Itu/SP.

Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Especializada contra Organizações Criminosas do TJRJ. A investigação identificou que, em apenas dois meses – dezembro/2020 e janeiro/2021–, empresas não autorizadas Agência Nacional de Petróleo (ANP) adquiriram mais de nove milhões de litros de etanol de uma distribuidora.

O avanço das investigações apurou que essas empresas eram fantasmas, constituídas por sócios laranjas e realizaram operações bancárias suspeitas, tendo sido constituídas com o propósito de burlar a fiscalização e sonegar o pagamento de tributos. A busca e apreensão objetiva colher maiores elementos de prova para robustecer a investigação.