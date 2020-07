MRS afirma que cenas de imprudência em passagens de nível são frequentes

Matéria publicada em 10 de julho de 2020, 12:11 horas

De acordo com a concessionária, uma parte significativa dos acidentes seria evitada com prudência e respeito às leis vigentes

Barra Mansa – Com três registros de acidentes envolvendo trens e carros em passagens de nível, em um intervalo de uma semana, a MRS Logística, operadora responsável pela linha férrea que corta Barra Mansa, afirmou que cenas de imprudência de pedestres e motoristas são flagradas com freqüência, nesses locais. Um dos acidentes foi registrado na noite desta quinta-feira (9), quando o motorista identificado como Alexandre Lisboa Rio Verde, de 48 anos, teve o carro ser arrastado por cera de dez metros por um trem na passagem de nível da Saint Gobain, na Vila Bárbara. O veiculo capotou, ficando com as quatro rodas para cima e imprensado entre a linha férrea e uma mureta de proteção e foi totalmente destruído. O motorista não teve ferimentos graves.

Na terça-feira (7), na linha férrea entre a Rua Orozimbo Ribeiro e a Rua Duque de Caxias, o carro de uma mulher também foi arrastado por um trem. Imagens de câmaras de segurança mostraram a condutoras ao volante, ultrapassando a cancela já fechada. Em outro acidente, ocorrido na madrugada de sábado (4) uma composição também arrastou um veículo na passagem de nível da Saint Gobain, na Vila Bárbara, deixando o carro completamente destruído.

De acordo com a MRS, no ano passado foram registrados dois atropelamentos e dois abalroamentos em Barra Mansa. Já neste ano, até o dia 15 de junho, já haviam sido registrados dois abalroamentos e um atropelamento – os três citados ainda não haviam entrado nas estatísticas -. Para tentar evitar esses tipos de acidentes, a MRS informou que vem trabalhando com ações preventivas no município e nas cidades vizinhas de forma extensiva. A empresa disponibiliza conteúdo sobre segurança ferroviária em seus canais na internet, como a MRS TV (https://www.youtube.com/c/MRSoficial) e demais redes sociais e também promove ações em parceria com a Guarda Municipal de Barra Mansa, distribuindo informativos com dicas de segurança, entre diversas outras ações com foco em conscientização para a segurança ferroviária.

– Infelizmente, mesmo com essas ações, vemos cenas de imprudência como a do acidente da última terça-feira, com frequência. O Código Brasileiro de Trânsito, em seu artigo 212, é claro: todo motorista deve parar o seu veículo antes de fazer a travessia da linha férrea, existindo ou não sinalização ativa (cancela e semáforo), para praticar o Parar, Olhar e Escutar. Não parar o veículo antes da travessia da ferrovia é uma infração gravíssima. A composição ferroviária tem prioridade, uma vez que ela é de grandes dimensões, pesada e a sua parada completa pode demandar até um quilômetro. É praticamente impossível evitar a colisão de um motorista que atravessa a via em momento inadequado – disse a MRS, por meio da sua assessoria de imprensa.

De acordo com a operadora, muitas das vezes, por pressa, observa-se que as situações de imprudência se repetem diariamente, embora o tempo médio de passagem de um composição ferroviária seja de três minutos. Quem passa com freqüência, pelas passagens de nível do município, também presencia as falhas cometidas por motoristas e pedestres. É o caso da comerciária Alexandra da Silva Cruz, de 40 anos, que trabalha próximo a passagem de nível da Rua Duque de Caxias.

– Isso acontece o dia inteiro: Tem motorista de carro que não respeita a cancela baixada e acelera pra atravessar, mesmo vendo que o trem está vindo. Como a cancela não pega a rua toda, eles desviam e vão embora, contando com a sorte. Os pedestres também abusam e sempre tem aquele que não quer esperar o trem passar e que sai correndo quando escuta o apito. Esses dias um idoso foi correr e acabou caindo, um perigo, já que podia ter sido atropelado – comentou Alexandra.

O taxista Eduardo da Silva Rocha, de 45 anos, também acompanha, no cotidiano, muitas imprudências nas passagens de nível da área central de Barra Mansa, por onde circula durante todo o dia. Ele também ressaltou que tanto pedestres, quanto motoristas, abusam demais ao se apressarem para atravessar a linha férrea.

– Eu, como motorista, fico impressionado com os abusos cometidos por alguns condutores. Já cansei de ver carro acelerar para atravessar, mesmo com o trem se aproximando, o que também acontece com pedestres. As pessoas convivem com o trem em Barra Mansa há vida inteira e ainda assim não conseguem ter paciência de esperar. E é por isso que sempre acontecem esses acidentes – disse.

Desrespeito a sinalização prevalece, diz Guarda Municipal

De acordo com o comandante da Guarda Municipal de Barra Mansa, Valcir Magno, realmente existe uma parceria com a MRS na realização de campanhas preventivas e educativas de conscientização nas passagens de nível, no entanto, a imprudência, a negligência, a distração, falta de atenção e os desrespeito a sinalização ainda prevalecem entre os pedestres e condutores, sendo esses os fatores que ocasionam a maioria dos acidentes na linha férrea.

– As pessoas e motoristas escutam o apito, o sonido das cancelas, os alertas e aí, ao invés de pararem, elas aceleram para atravessar a passagem de nível, ficando sujeitas a esses acidentes, quase sempre com vítimas, uma vez que os trens são brutos, muito superiores a outros tipos de veículos. Nós temos tido uma dificuldade muito grande em conter essas pessoas e já fizemos algumas observações para a MRS para melhorar o sistema de sinalização nas passagens. Nós sabemos que eles estão sempre buscando melhorar e nosso pedido é para diminuir as poluições visuais e aumentar o tamanho da cancela parar que as pessoa tenham um pouco mais de atenção – disse o comandante.

De acordo com ele, as passagens são bem sinalizadas e as cancelas atendem o tamanho, no entanto, para alguns lugares houve a solicitação para aumentar porque estaria havendo essa cobrança e questionamento por parte da população. As passagens a que Valcir se refere são da Rua Alberto Mutel, próxima à praça da Liberdade, e a da Rua Duque de Caxias, perto do Jardim das Preguiças.

– Mesmo com essas medidas, em se tratando de um trem, que é muito grande e não sai da rota, a atenção ao atravessar uma passagem de nível é que deve ser mantida e redobrada em qualquer hora do dia – finalizou o comandante.

Na terça-feira (7), quando o trem arrastou o carro de uma mulher, internautas questionaram o tamanho das cancelas das passagens de nível. “A cancela está numa posição errada, constantemente tem acidente. Será que eles não se.importam e preferem pagar indenizações do que colocar uma cancela decente e que obstrua a passagem dos carros”, indagou uma internauta.

Com relação a esse assunto, a MRS se manifestou dizendo que a segurança ferroviária depende da colaboração de todos: das empresas e também da sociedade. Em nota, a operadora disse que por vezes, tem-se o entendimento de que mais equipamentos ou mais profissionais disponíveis nas passagens em nível garantiriam mais segurança e menos acidentes. No entanto, o que se percebe é que uma parte significativa dos acidentes seria evitada com prudência e respeito às leis vigentes.