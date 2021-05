Volta Redonda – Uma mulher se apresentou a polícia e disse ter atacado o companheiro com uma faca, na madrugada desta terça-feira (25), para se defender do marido. O caso ocorreu na Avenida Major Aníbal, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. O homem foi encontrado com ferimentos no peito, nos braços e com uma faca cravada na canela. Ele relatou que o ataque ocorreu durante um desentendimento com a esposa.