Mulher ameaçada pelo ex-companheiro desiste de prestar queixa

Matéria publicada em 2 de maio de 2021, 08:17 horas

Valença – Um homem, de 34 anos, foi detido na tarde desse sábado, dia 1, por policiais militares, suspeito de invadir a casa da ex-companheira, na Rua Eugênio Souza Nunes, no bairro Hildebrando Lopes, em Valença, onde fez ameaças a ela.

O suspeito fugiu, mas foi capturado pelos PMs. Ao ser revistado, os policiais encontraram um sacolé de cocaína com ele. Na Delegacia de Valença, a mulher desistiu de prestar queixa contra o ex-companheiro, que foi liberado, sendo autuado apenas no porte de entorpecente, crime pelo qual responderá em liberdade no Juizado Especial Criminal de Valença, que julga delitos considerados de pequeno potencial ofensivo.

Mulher é agredida com cabeçada no rosto

Já em Vassouras, um jovem de 25 anos, foi preso também neste sábado, dia 1, após agredir a companheira com uma cabeçada, atingindo o rosto da vítima. Policiais militares foram ao imóvel do casal, na Avenida Carlos Eugênio Mexias, no bairro Barão de Vassouras, atendendo à solicitação da mulher.

Levado para a 95ª DP (Vassouras), o jovem permaneceu preso. Os policiais descobriram que, contra o suspeito havia mandado de prisão em aberto, expedido anteriormente pela Justiça.