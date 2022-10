Mulher é detida ao jogar copo de cerveja no rosto de policial militar em Pinheiral

Matéria publicada em 30 de outubro de 2022, 09:13 horas

Pinheiral – Uma mulher, de 29 anos, foi detida no sábado (29), após jogar um copo de cerveja no rosto de um policial militar, sem motivo aparentemente. O fato ocorreu na Rua Posto da Ilha, no bairro Rolamão, em Pinheiral, onde o PM, junto com outros policiais, faziam um patrulhamento de rotina.

Segundo os agentes, a suspeita também encostou suas partes íntimas no corpo do PM, que a reprimiu pelo ato praticado por ela.

Ainda de acordo com os policiais, a mulher teria resistido a abordagem. Por isso, foi levada para a Delegacia de Pinheiral.