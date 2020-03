Mulher morre e homem fica ferido em acidente em Angra dos Reis

Matéria publicada em 31 de março de 2020, 19:08 horas

Angra dos Reis – Um acidente registrado na tarde desta terça-feira, 31, na altura do km 461 da Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Angra dos Reis, deixou uma mulher morta e um homem ferido. Os dois estavam num caminhão que transportava peixes, quando o veículo tombou enquanto trafegava próximo ao bairro Porto Galo.

A mulher, que não teve a identidade divulgada, morreu no local. Segundo agentes da PRF, a mulher estava no banco do carona e foi lançada para fora da cabine do caminhão com o impacto do acidente. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Angra dos Reis.

Já o homem, que dirigia o veículo, ficou preso nas ferragens, e, após receber os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros, foi levado para o Hospital Geral da Japuíba. Ele sofreu fratura exposta em uma das pernas e passará por cirurgia. O trânsito no local chegou a ficar em meia pista devido a quantidade de peixe caído na estrada e após remoção da carga, o trânsito foi liberado.