Mulher sem CNH perde controle do carro e cai em ribanceira

Matéria publicada em 13 de fevereiro de 2022, 11:45 horas

Porto Real – Uma mulher de 24 anos perdeu o controle do carro que dirigia, saindo da pista e caindo em uma ribanceira, na altura do km 295 da Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real, pista sentido São Paulo. O acidente ocorreu neste domingo, 13. Equipe da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, que esteve no local, informou que o carro ao sair da pista, desceu por um barranco e capotou em seguia, caindo em uma área alagada, devido às constantes chuvas q ocorrem na região. Ninguém se feriu.

Ainda segundo a PRF, a mulher que estava acompanhada de um outro passageiro, não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação), caracterizando crime de trânsito previsto no artigo 309 do CTB, por dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida documentação. A condutora, assinou Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF, se comprometendo a comparecer à Justiça, quando for intimada, foi liberada e responderá o processo em liberdade.

Além do TCO, foram aplicadas as devidas multas relativas às infrações de trânsito constatadas, como dirigir veículo sem possuir CNH; recusar -se a fazer o teste do etilômetro e veículo com licenciamento vencido, no valor de R$ 4.108,58. O veículo foi removido para o pátio por estar com licenciamento vencido desde 2016.