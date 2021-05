Mulher sem habilitação cai de moto na Dutra em Resende

Matéria publicada em 5 de maio de 2021, 08:09 horas

Resende – Uma mulher, de 28 anos, sem habilitação, perdeu o controle de uma moto e caiu do veículo no km 308,5 da Via Dutra, próximo ao bairro São Caetano, em Resende. Ela teve escoriações e foi socorrida por uma equipe da concessionária que administra a rodovia, sendo encaminhada para o Hospital de Emergência de Resende.

Por estar sem habilitação, ela foi multada em R$ 2.054,29 e teve a moto apreendida, uma vez que o veículo estava com licenciamento vencido. Também foi lavrado termo circunstanciado de ocorrência da PRF, onde ela se comprometeu a comparecer perante a Justiça quando for intimada, sendo liberada para responder o processo em liberdade.