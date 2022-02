Mulher suspeita de homicídio é presa em Volta Redonda

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2022, 09:32 horas

Volta Redonda – Policiais da 93ª DP (Delegacia de Polícia), prenderam nessa quarta-feira, dia 2, Rosilene Santiago da Luz, de 40 anos, suspeita de matar a golpes de faca, Sidney da Silva Nunes, de 45 anos. A ação é fruto de mandado de prisão preventiva, expedida pelo Cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda

A suspeita, mais conhecida como Rose, era moradora em situação de rua, quando ocorreu o crime em abril do ano passado, no bairro Retiro. A vítima que também morava em situação de rua tinha relacionamento com a suspeita. Rosilene já havia sido presa, em flagrante, em 2018, por ter praticado crime semelhante, mas estava estava em liberdade desde o dia 05 de dezembro de 2019.