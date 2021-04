Neto prorroga medidas aplicadas no feriado de dez dias

Matéria publicada em 5 de abril de 2021, 18:03 horas

Prefeito prorroga até o dia 11 de abril os horários reduzidos aplicados durante a semana passada na cidade

Volta Redonda – O prefeito Antônio Francisco Neto (DEM) baixou no fim da tarde desta segunda-feira (05/04) um decreto que prorroga até o dia 11 de abril as medidas tomadas durante o feriadão de dez dias decretado entre 26 de março e 04 de abril pelo governador Claudio Castro. O DIÁRIO DO VALE antecipou, na sexta-feira (02/04) que essa medida seria tomada.

O decreto será adaptado para vigorar fora do período de feriado instituído pelo Governo do Estado, ou seja, até o próximo domingo.

