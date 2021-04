Neto vai recorrer de decisão que manda fechar comércio

Matéria publicada em 6 de abril de 2021, 19:50 horas

Prefeito afirma que parâmetros precisam mudar, pois não há mais hospital de campanha nem os leitos do Hospital do Idoso

Volta Redonda – O prefeito Antônio Francisco Neto (DEM) afirmou durante transmissão ao vivo por redes sociais na noite desta terça (06) que vai recorrer da decisão da justiça local que determinou que ele baixe decreto mandando fechar todo o comércio não essencial, o que representa o retorno à situação vigente em abril do ano passado.

Neto afirmou que um dos argumentos será que o acordo feito no ano passado levava em consideração leitos do Hospital de Campanha, desativado em setembro de 2020 e do Hospital do Idoso, que também foi desativado no fim do governo passado. O acordo que permitiu a reabertura do comércio em 2020 tinha como parâmetros o crescimento de casos suspeitos e a ocupação de leitos de UTI e de enfermaria.

Na live, o prefeito afirmou que o município entregará em breve 18 leitos de UTI e mais 12 de UI (Unidade Intensiva).

O prefeito disse ainda que a preocupação de manter o comércio aberto não é por causa do empresário, mas por causa do comerciário, quer corre o risco de ficar desempregado: “O empresário tem dinheiro e se vira. Minha preocupação é com você, comerciário”, disse Neto.

Convênio

Neto, acompanhado por uma representante da Unimed, anunciou que a prefeitura vai implementar dois convênios com a operadora de planos de saúde: um vai possibilitar que as pessoas se consultem de forma remota, via internet, e outro vai oferecer testes de antígeno, que dão resultado em poucas horas.

Além disso, a prefeitura vai adotar um protocolo de tratamento precoce, com os médicos tendo liberdade para receitar medicamentos para quem procurar atendimento nos primeiros dias de sintomas da Covid-19.

Campanha

O prefeito informou ainda que, a partir desta quarta (07), a prefeitura fará uma intensa campanha para conscientizar as pessoas sobre a necessidade do uso da máscara.