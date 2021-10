Nissan abre 120 vagas de estágio no Brasil

Matéria publicada em 18 de outubro de 2021, 18:18 horas

Estudantes a partir do terceiro período podem fazer inscrições no programa até 24 de outubro para trabalhar nos escritórios do Rio de Janeiro, Resende, São Paulo e São José dos Pinhais

Rio – A Nissan está com inscrições abertas para o seu programa de estágio. Serão selecionados 120 estudantes para atuar nas diferentes cidades onde a Nissan está presente: Rio de Janeiro, Resende, São Paulo e São José dos Pinhais.

Os pré-requisitos do programa são: estar cursando um curso de graduação (independente de qual) a partir do terceiro período, e ter disponibilidade para uma carga horária de 30 horas semanais. Os estagiários serão selecionados para atuarem em treze diferentes áreas da Nissan: Engenharia (industrial, produto, desenvolvimento e processo); Manufatura (produção, qualidade e manutenção); Tecnologia da Informação; Marketing e Comunicação; Vendas e Pós-Vendas; Finanças; Recursos Humanos; Jurídico e Compliance; Compras; Projetos; Relações Governamentais; Planejamento de Produto; Supply Chain e Logística.

Os interessados podem se inscrever através do site da Nissan até o dia 24 de outubro. A Companhia de Estágio é a empresa parceira da Nissan no processo de seleção que será 100% virtual e terá cinco etapas: inscrição, prova online e dinâmica de grupo, entrevista, feedback e contratação. A Nissan oferece aos novos estagiários bolsa auxílio competitiva com o mercado, assistência médica e odontológica, seguro de vida; vale refeição ou refeitório; vale transporte ou transporte fretado; e Gympass.

Além disso, também fazem parte do pacote de benefícios a oportunidade de conhecer o setor automotivo e de mobilidade, com imersão em outras áreas, treinamentos online para autodesenvolvimento (como LinkedIn Learning e Harvard Management), gestão da performance do estagiário, ajuda de custo para montar um home office “de respeito”, desconto em carros da Nissan, e day off de presente no mês do aniversário.

As 120 vagas serão divididas em duas ondas de contratação. A primeira, com data de início prevista ainda para dezembro deste ano, e a segunda onda para o início de 2022. A duração do programa é de até dois anos.

“Estamos buscando estudantes que tenham muita energia e vontade de entrar no mercado de trabalho. Que sejam motivados por desafios, proativos e dispostos a aprender. E que, acima de tudo, sejam embaixadores da nossa cultura e que tenham paixão pelo setor automotivo e por serviços de mobilidade. Pelo lado da Nissan, oferecemos desenvolvimento profissional, com um ambiente de trabalho aberto a diferentes ideias, oportunidade de carreira, e uma vivência multicultural”, diz Evelyn Berti, gerente de Talentos da Nissan do Brasil.

A Nissan constrói grandes histórias com seus profissionais e investe em seus talentos. Vários deles, que ingressaram na companhia como estagiários, hoje ocupam posições-chave. O diretor sênior de Marketing e Vendas da Nissan do Brasil, Tiago Castro, iniciou na empresa em 2002, e após experiências nos Estados Unidos e no Brasil, hoje ocupa um dos cargos mais altos da empresa na operação brasileira.

“A Nissan abriu as portas para que eu desse meus primeiros passos como profissional. O setor automotivo sempre foi um sonho para mim por ser muito dinâmico e cheio de desafios. Eu tive a oportunidade de entrar na Nissan como estagiário e passar por diversas áreas, o que me permitiu ter uma visão muito ampla da companhia. Acredito que os diferenciais para aqueles que estão começando agora seja ter muita vontade de aprender, ter paixão, criatividade e profissionalismo. E, sempre, trabalhar com foco de onde se quer chegar “, conta Tiago Castro.

Programa de estágio da Nisssan:

120 vagas

Localidades: Rio de Janeiro, Resende, São Paulo e São José dos Pinhais

Inscrições abertas até 24 de outubro

Benefícios corporativos: bolsa compatível com o mercado, plano de saúde, seguro de vida, vale refeição/refeitório, vale transporte/fretado, ajuda de custo para montar um home office “de respeito”, day off de presente no mês do aniversário, gympass, entre outros

Como será o processo seletivo: online, em cinco etapas. 1) Inscrição online; 2) Prova online/dinâmica de grupo; 3) Entrevista; 4) Feedback; 5) Contratação

Como se inscrever: através do site da Nissan ou da Companhia de Estágio

https://www.nissan.com.br/trabalhe-conosco/programa-estagio.html

https://app.ciadeestagios.com.br/vagas/17694/token/336fd2fc-81ed-40e4-a65b-8b5eaf3a10d6