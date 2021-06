Matéria publicada em 9 de junho de 2021, 11:36 horas

Para realizar a obra, o retorno da via Dutra para a pista sentido São Paulo, será interditado; opção é utilizar a saída no Km 275

Barra Mansa- A CCR NovaDutra inicia nesta semana, um serviço de recuperação de drenagem no Km 275,8 da pista sentido Rio de Janeiro, em Barra Mansa (RJ), região Sul Fluminense da via Dutra. Para realizar a obra, o acesso à pista marginal, assim como o retorno para à pista sentido São Paulo, será fechado. Nesse caso, a opção para o motorista é utilizar a saída no Km 275. Para quem viaja no sentido Rio de Janeiro a São Paulo, não haverá alteração no tráfego. Além da recuperação da drenagem, também está previsto a recuperação do terrapleno.

Para orientar o motorista foram instaladas placas indicativas. A concessionária orienta que é importante ter atenção na passagem pela região em obra e respeitar a sinalização implantada no local. Em caso de chuva, o cronograma poderá ser revisto. Os serviços são realizados conforme cronograma e acompanhamento da área de Obras da Concessionária.