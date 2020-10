Número de internados por Covid-19 despenca em Volta Redonda

Matéria publicada em 13 de outubro de 2020, 15:34 horas

Redução foi de 69 para 35 entre 12 de setembro e 12 de outubro, em queda de 49,28%

Volta Redonda – A quantidade de pessoas internadas com casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 nas redes pública e particular de saúde de Volta Redonda caiu de 69, em 12 de setembro, para 35, em 12 de outubro. O número inclui pacientes em enfermaria, em UTI e que estão usando respirador (ventilação mecânica). Em termos percentuais, a queda é de 49,28%.

Já a média móvel de notificações a cada sete dias, expressa em um gráfico preparado pela Secretaria Municipal de Saúde, aponta para um retorno aos índices de meados de junho. Naquela época, as flexibilizações de atividades econômicas foram ampliadas, gerando uma curva ascendente que, em linhas gerais, voltou a uma trajetória descendente na segunda metade de julho, teve uma breve subida no fim daquele mês e, desde agosto, voltou a apresentar tendência descendente, que se mantém até os dados mais recentes, de 9 de outubro.

Um dos resultados na queda do número de internações foi a possibilidade de a prefeitura iniciar a desmobilização do Hospital de Campanha montado no Estádio Municipal Raulino de Oliveira. O hospital recebia pacientes desde o início da pandemia de Covid-19 no município. Agora, o Hospital do Idoso, situado na Vila Santa Cecília, e que é uma extensão do Hospital Municipal Munir Rafful será a nova unidade de referência para casos do novo coronavírus.

O atendimento aos idosos passará a ser feito no Centro Municipal de Saúde (CMS), no bairro Niterói, no antigo Hospital Santa Margarida. A indicação do Hospital do Idoso foi feita pelo MPE (Ministério Público Estadual) para possibilitar a remoção do Hospital de Campanha e também para que as cirurgias eletivas sejam retomadas aos hospitais São João Batista e Retiro.

Dois leitos da unidade serão transferidos para o HMMR, já o CMS conta com 44 leitos de retaguarda e dois na “sala vermelha”.

O Hospital de Campanha no estádio era um dos eixos de monitoramento de Covid-19 de um acordo entre a prefeitura de Volta Redonda com o Ministério Público para permitir a flexibilização de atividades econômicas, como o comércio varejista, no município. Nos últimos boletins epidemiológicos, a taxa de ocupação no hospital era de 0%, segundo a prefeitura.