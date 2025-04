OAB-RJ lança serviço de telemedicina gratuita para advogados

Estado do Rio – A Seccional Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) vai oferecer serviço de telemedicina para advogados e advogadas de todo o estado. Após uma ampla pesquisa de mercado, a OAB-RJ e a Caarj contrataram, na última terça-feira (8), a Clude Saúde, uma plataforma de atendimento médico online, sem custo adicional para a advocacia. A previsão é que o benefício poderá ser usado ainda no mês de abril.

Todas as informações sobre como aderir serão enviadas por e-mail e publicadas nas redes sociais e no Portal da OAB-RJ, a primeira seccional do Brasil a oferecer o benefício. O serviço vai oferecer à advocacia o Clude Saúde 360° OAB-RJ, pacote de serviços que inclui:

– Consultas ilimitadas via telemedicina com clínico geral, 24 horas por dia, sete dias por semana;

– Descontos em exames e medicamentos em redes parceiras;

– Acompanhamento psicológico, com chat disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h;

– Programas de prevenção à saúde emocional, nutrição e bem-estar;

Pesquisa realizada em 2024 pelo Conselho Federal da OAB revelou que cerca de 30% da advocacia brasileira não possui plano de saúde e depende exclusivamente do SUS. Considerando ainda os altos custos do plano de saúde, a contratação da plataforma surge como uma alternativa de atendimento médico para os profissionais que mais precisam.

“Estamos trazendo a telemedicina para toda a advocacia do Estado do Rio de Janeiro, sem limitação de pronto atendimento, para que os advogados e advogadas sejam atendidos onde estiverem por médicos especializados. Trata-se de um serviço importante que a Caarj e a OAB-RJ estão oferecendo para toda a advocacia, pois sabemos que o custo de um plano de saúde é muito elevado”, comemorou a presidente da Seccional, Ana Tereza Basilio.

A iniciativa também foi celebrada pela presidente da Caarj, Paula Vergueiro, que reiterou o compromisso da Caixa de Assistência com a qualidade de vida da advocacia.

“A Caarj tem como objetivo trazer assistência e benefícios para os advogados e advogadas, não só na prestação de serviços jurídicos, mas também com a promoção de bem-estar físico e mental para a classe. O convênio, oferecido sem custo adicional, cumpre exatamente esse propósito”, disse Paula Vergueiro.