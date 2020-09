Obra em escola abandonada no Frade há cerca de 10 anos é retomada pela Prefeitura de Angra

Matéria publicada em 11 de setembro de 2020, 10:31 horas

Bairro ganhará nova escola com 12 salas de aula

Angra dos Reis- Uma obra abandonada há cerca de 10 anos foi retomada pela Prefeitura de Angra no bairro do Frade. É a construção de um novo colégio ao lado da Escola Municipal Prefeito José Luiz Ribeiro Reseck, que vai suprir a carência de vagas na região para os alunos do 1º segmento do ensino fundamental.

A obra, que está sendo realizada com recursos do Fundeb, teve início em junho, e deve ser concluída em um ano.

No momento a obra encontra-se na fase de execução dos muros de contenção das divisas do terreno e dos elementos estruturais da superestrutura dos pavimentos superiores.

A nova escola terá uma área construída de 1.701,37 m2, distribuída em dois pavimentos atendidos por elevadores e escada. A unidade escolar terá capacidade para atender a 360 alunos por turno.

Serão 12 salas de aula, sala multiuso, laboratório de informática, biblioteca, auditório para 40 pessoas, refeitório, cozinha, despensa, banheiro de funcionários, área de serviço, depósito de materiais de limpeza, sanitários para os alunos (masculino e feminino) adaptados para pessoas com deficiência em todos os pavimentos, pátio etc.