Ocupação de UTI está em 38% com 62% de disponibilidade, em Barra Mansa

Matéria publicada em 2 de julho de 2020, 20:53 horas

Barra Mansa- O número de pacientes positivos para Covid-19 internados em Barra Mansa diminuiu, passou de 11 para 09, no total nesta quinta-feira, dia 02. Na Santa Casa de Misericórdia três pacientes continuam no CTI (Centro de Tratamento Intensivo), dois em leitos clínicos e dois permanecem usando respiradores. No Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, na região Leste, apenas dois pacientes seguem internados em leitos clínicos.

O número total de casos positivos no município subiu de 652 para 678, ou seja, 26 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas. O número de pacientes recuperados se manteve em 432 desde quarta-feira, dia 01. O número de óbito não apresentou alteração continua em 36 casos confirmados, mas o número de mortes suspeitas subiu de quatro para cinco óbitos sob investigação. Os dados foram atualizados na noite desta quinta-feira, dia 02.

Pacientes suspeitos internados

O número de pacientes internados com a suspeita da doença subiu de seis para 12, sendo que quatro estão no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Santa Casa de Misericórdia, dois em leitos clínicos sem a utilização de respiradores. Na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Centro, há três pacientes internados em leito clínico. No Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, um paciente está no CTI e dois em leito clínico.

Taxa de ocupação estável em Barra Mansa

Na Santa Casa de Misericórdia dos 12 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) ofertados, sete estão ocupados e cinco seguem disponíveis. Dos 44 leitos clínicos, apenas quatro permanecem ocupados e 40 continuam vagos. Há dois respiradores ocupados dos 22 ofertados e 20 disponíveis.

Na UPA Centro, os quatro leitos de UTI ofertados continuam sem pacientes. Já os leitos clínicos dos dez ofertados, três estão ocupados e sete vagos. Os respiradores da unidade continuam não estão sendo utilizados por nenhum paciente.

No Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19 dos quatro leitos de UTI ofertados, apenas um continua ocupado e três vagos. Dos 14 leitos clínicos oferecidos, quatro estão ocupados e 10 disponíveis. Todos os respiradores da unidade continuam sem uso, no momento.

No Hospital da Mulher, continua sem ocupação de nenhum paciente por Covid-19.

Resumo dos leitos municipais

Dos 21 leitos de UTI ofertados em toda a rede, de seis passou para oito ocupados e 13 disponíveis, o que representa 38% de ocupação com 62% de disponibilidade.

Dos 69 leitos clínicos ofertados, de oito passou para 11 ocupados e 58 vagos, o que representa 16% de ocupação e 84% de disponibilidade.

Dos 31 respiradores ofertados na rede, caiu de três para dois sendo utilizados e 29 à disposição, o que representa 6% de ocupação e 94% de disponibilidade à população de Barra Mansa.