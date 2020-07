Ônibus pega fogo em Volta Redonda

Matéria publicada em 11 de julho de 2020, 10:46 horas

Volta Redonda – Um ônibus da Viação Sul Fluminense pegou fogo no fim da madrugada deste sábado, dia 11, em Volta Redonda. O incidente foi na Avenida Francisco Torres, no bairro São Luiz.

Ninguém ficou ferido. O veiculo ficou destruído pelas chamas. Bombeiros estiveram no local para debelar o fogo, assim como agentes do Instituto de Criminalística Carlos Eboli (ICCE), para periciar o veículo. As causas do incêndio estão sendo investigadas.