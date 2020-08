Operação Atena cumpre mandados contra agressores de mulheres

Matéria publicada em 13 de agosto de 2020, 08:07 horas

Sul Fluminense – A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira, dia 13, a Operação Atena, que cumpre mais de 100 mandados de prisão contra agressores de mulheres. A ação tem desdobramentos em todo o estado, inclusive no Sul Fluminense.

Segundo as primeiras informações, há prisões feitas em Volta Redonda, Angra dos Reis, Resende e Paraty.

Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher de todo estado do Rio estão com agentes nas ruas. De acordo com a Polícia Civil, o objetivo é “mandar um recado” aos agressores durante o período de pandemia e isolamento social.

Pelo menos 20 homens que eram procurados já foram detidos, somente nas primeiras horas da operação.