Operação para reprimir o tráfico de drogas termina com 21 presos no Rio e Costa Verde

Matéria publicada em 4 de maio de 2022, 10:27 horas

Costa Verde e Rio – A Operação Ablatio realizada na terça-feira (3), no Rio e em duas cidades da Costa Verdes, terminou com 21 presos. A ação foi contra uma organização criminosa de traficantes que buscavam ampliar o território e os lucros com a venda de entorpecentes, no distrito de Conceição de Jacareí, em Mangaratiba; nas localidades de Sapinhatuba e Monsuaba, em Angra dos Reis; e na comunidade Faz Quem Quer, no bairro Rocha Miranda, na Zona Norte da capital.

Houve apreensão de vasta quantidade de drogas, além de dois veículos roubados que foram recuperados. A investida contou com apoio de agentes de diversas delegacias, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Polícia Militar.

As investigações apontaram que essas regiões sofrem influência de uma das maiores facções do território fluminense. Por meio de trabalho de inteligência e monitoramento, os agentes observaram movimentação de traficantes e um crescente fluxo migratório de criminosos das comunidades de Angra dos Reis e da capital para Conceição de Jacareí, em busca de consolidar o tráfico de entorpecentes na localidade.

Além disso, os alvos da operação são responsáveis pela prática de outros crimes, como roubos de veículos, de cargas, de estabelecimentos comerciais e de pedestres.

De acordo com a 165ª DP, traficantes levam armas de grosso calibre (fuzis e pistolas) e expressiva quantidade de drogas para Conceição de Jacareí, aumentando os lucros e, consequentemente, o poderio bélico e territorial. Os criminosos também instalam barricadas nas ruas da localidade, dificultando o acesso de moradores e ações policiais na região.